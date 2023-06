Απίθανο φινάλε στο Βέλγιο: Ο τίτλος πέρασε από τρεις ομάδες μέσα σε ένα πεντάλεπτο!

Η Αντβέρπ στέφθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1957 χάρη σε ένα τρομερό γκολ του Αλντερβάιρελντ στις καθυστερήσεις, με το φινάλε των playoffs να είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά που έχουμε δει!

Ενδεικτικό, ότι και οι τρεις εμπλεκόμενες ομάδες είχαν έστω και για λίγο τον τίτλο στα χέρια τους στα τελευταία λεπτά...

Συγκεκριμένα, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ήταν πρώτη μέχρι να ισοφαριστεί από την Κλαμπ Μπριζ στο 89ο λεπτό.

Εν συνεχεία, η Γκενκ κρατούσε την κούπα σφιχτά από το 89' μέχρι να δεχτεί γκολ από την Αντβέρπ στο 90+4', με την τελευταία να παίρνει τελικά και τον τίτλο...

Toby Alderweireld scored in the 94th minute to make Antwerp champions of Belgium for the first time since 1957 in a 𝐰𝐢𝐥𝐝 final day 🇧🇪



▪️ In the 88th minute Union were champions

▪️ In the 89th minute Genk were champions

▪️ In the 94th minute Antwerp became champions pic.twitter.com/LxEPZleuuo