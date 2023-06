Στον Ενκίσο της Μπράιτον το βραβείο για το ομορφότερο γκολ της σεζόν στην Premier League!

Στον Χούλιο Ενκίσο της Μπράιτον το βραβείο για το ομορφότερο γκολ της φετινής σεζόν στην Premier League!

Ο 19χρονος Παραγουανός μεσοεπιθετικός σκόραρε με φανταστικό μακρινό σουτ στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, στέλνοντας με υπέροχο τρόπο την μπάλα στο δεξί «παραθυράκι» του Ορτέγκα!

A goal that even had the opposition fans applauding 😅#PLAwards | @julioEnciso33 pic.twitter.com/qtRZ59ASjK