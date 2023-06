Κύριοι στην Ελβετία: Έβαλαν κάγκελα για να μπουκάρουν οι οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο... με οργάνωση!

Η σεζόν ολοκληρώθηκε ονειρικά για τη Γιουνγκ Μπόις, που επιβλήθηκε 3-2 της Λουγκάνο στον τελικό του Κυπέλλου Ελβετίας, κάνοντας έτσι το νταμπλ.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, χιλιάδες οπαδοί των νταμπλούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Βάνκντορφ» για να πανηγυρίσουν, ωστόσο αν περιμένει κανείς σκηνές χάους, ατύχησε!

Βλέπετε, οι διοργανωτές είχαν προνοήσει σχετικά και είχαν τοποθετήσει κάγκελα, προκειμένου οι φίλαθλοι να περιοριστούν σε έναν βαθμό και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την απονομή.

Άρτια οργανωμένοι οι Ελβετοί...

🏆 Even the pitch invasions are organised in Switzerland.



Barriers brought onto the pitch at full-time for the fans to gather on the pitch for the trophy presentation. #YBLUG pic.twitter.com/4f3rdRGbxU