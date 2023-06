Σίτι-Γιουνάιτεντ: Στα ίσα ο τελικός μέσω VAR - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπρούνο Φερνάντες στο 33ο λεπτό έφερε στα ίσα τον τελικό της Γιουνάιτεντ με τη Σίτι ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Πορτογάλος σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι που υποδείχθηκε μέσω του VAR, μετά από χέρι του Γκρίλις.

Δείτε το πέναλτι που έφερε την ισοφάριση:

Bruno Fernandes level the score against Manchester city with a penalty



1-0#FACupFinalpic.twitter.com/r0JHuc3gKO