Λύγισε ο Ζόρντι Άλμπα: «Παππού, τα κατάφερα»

Ο Ζόρντι Άλμπα λέει το αντίο του στην αγαπημένη του ομάδα την Μπαρτσελόνα. Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου, ο 34χρονος ήταν εμφανώς συγκινημένος, ωστόσο ήρθε μια στιγμή που δεν άντεξε και λύγισε.

Ο Ισπανός αναφέρθηκε στον παππού του, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή και έβαλε τα κλάματα, ευχαριστώντας τον για όλα όσα του έχει προσφέρει.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον παππού μου. Μου λείπει τόσο πολύ. Ποτέ δεν θα ξεπεράσω το γεγονός ότι δεν με είδε να παίζω στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Παππού, τα κατάφερα».

Alba in tears: "I want to thank my grandfather. I miss him very much. I'll never get over the fact that he didn't see me make it to the Barça first team... I did it, grandfather." pic.twitter.com/lBJ0i1HYwm