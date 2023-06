Ντι Μάρτζιο: «Ο Μπενζεμά ανακοινώνει σήμερα πως φεύγει από Ρεάλ»

Η «βόμβα» της αποχώρησης του Καρίμ Μπενζεμά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται να… σκάσει σήμερα!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Γάλλος στράικερ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας την απόφασή του να αφήσει τους «μερέγχες» μετά από 14 έτη και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» για το 2022 θα αποδεχτεί την πρόταση της Αλ Ιτιχάντ, η οποία είναι διετούς διάρκειας και θα προσφέρει στον 200 εκατ. ευρώ σε αυτό το διάστημα στον Μπενζεμά.

Μάλιστα, ο 35χρονος φορ θα έχει έξτρα έσοδα από μπόνους, διαφημιστικά και τα δικαιώματα της εικόνας του που θα διαχειρίζεται η νέα του ομάδα.

Κάπως έτσι, ο κύκλος του Καρίμ Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης θα κλείσει μετά από 13 χρόνια. Ένα διάστημα όπου κατέκτησε τα… πάντα με τους Μαδριλένους και σκόραρε 353 γκολ σε 647 αγώνες.

🚨💣 CONFIRMED by @DiMarzio: Benzema will announce he is LEAVING TODAY. #rmalive pic.twitter.com/8cJxB54HiO