Κάηκε το Λούτον: Πάνω από 20.000 άτομα στην υποδοχή των θριαμβευτών

Ο... καλός χαμός έγινε κατά την υποδοχή της αποστολής της Λούτον στην πόλη της, μετά τον θρίαμβο επί της Κόβεντρι στον τελικό του «Γουέμπλεϊ»!

Πάνω από 20.000 φίλοι των «καπελάδων» πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης στο Μπέντφορντσαϊρ, προκειμένου να γιορτάσουν την επιστροφή της ομάδας τους στην Premier League ύστερα από 31 χρόνια.

Διότι (αστρονομικά) καλά τα εκατομμύρια, αλλά και η αγάπη του κόσμου έχει τη δικιά της αξία!

Δείτε βίντεο από την αποθεωτική υποδοχή:

