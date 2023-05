To εκδικητικό σχόλιο της Τσέλσι για τον υποβιβασμό της Λιντς

Λένε πως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, στην περίπτωση της Λιντς αυτό φαίνεται να ισχύει καθώς η αλαζονεία, που έδειξε στη νίκη της στην αρχή της σεζόν κόντρα στην Τσέλσι, της γύρισε μπούμερανγκ.

Στις 21 Αυγούστου του 2022 η Λιντς είχε ανεβάσει φωτογραφία για την νίκη της επί της Τσέλσι με περιγραφή: «Η ζωή έρχεται κατά πάνω σου γρήγορα» αναφερόμενη στα γκολ των Ροντρίγκο και Άαρονσον μέσα σε 4 λεπτά για το 3-0.

Έτσι η Τσέλσι 9 μήνες μετά, και αφού η Λιντς υποβιβάστηκε, επέλεξε να τρολάρει τα «παγώνια» απαντώντας στο εν λόγω ποστ με την περιγραφή : «Σίγουρα».

Το παράδοξο είναι πως ούτε για τους «μπλε» η σεζόν θεωρείται επιτυχημένη, καθώς όχι μόνο έμειναν εκτός Ευρώπης, χωρίς τίτλο και αποκλεισμένοι από νωρίς στα Ευρωπαϊκά Κύπελλά, αλλά τερμάτισαν κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 44 μόλις πόντους.

😎 Life comes at you fast! pic.twitter.com/M1McMIHL3E