Θρύλος ο Μπαντζού: Έγινε ο πρώτος που πήγε με μία ομάδα από την 5η κατηγορία στην Premier League!

Το βήμα που απέμενε, έγινε.

Η Λούτον λύγισε την Κόβεντρι στα πέναλτι στον τελικό των playoffs της Championship και για πρώτη φορά από καταβολής Premier League, θα βρεθεί στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ένα κατόρθωμα που χαρίζει ένα μυθικό ρεκόρ στον Πέλι-Ράντοκ Μπαντζού.

Βλέπετε, ο, γεννημένος στην Αγγλία, Κονγκολέζος μέσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του εγχωρίου ποδοσφαίρου που φτάνει με την ίδια ομάδα από την 5η κατηγορία στην Premier League!

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είχε γίνει... «καπελάς» το 2013, όταν ο σύλλογος αγωνιζόταν στην Conference Premier (μετέπειτα National League) και πανηγύρισε την άνοδο στη League Two. Το 2018 ήρθε ο προβιβασμός στη League One και έναν χρόνο αργότερα εκείνος στην Championship, προτού σημειωθεί το σημερινό έπος στο Wembley!

Ζωντανός θρύλος της Λούτον...

Pelly Ruddock-Mpanzu is the first player to win promotion from the fifth tier to the top flight of English football with the same club. 🤯



