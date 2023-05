Άναψε το πράσινο φως η La Liga: Προχωράει για την επιστροφή του Μέσι η Μπαρτσελόνα!

Όλα κυλούν ομαλά για τη μεγάλη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η La Liga έδωσε το πράσινο φως στους «μπλαουγκράνα» για να προχωρήσουν το πλάνο βιωσιμότητας και ο Αργεντινός για γυρίσει στο… σπίτι του!

Η ομάδα του Τσάβι έχει προσφέρει στον Μέσι διετές συμβόλαιο με 25 εκατομμύρια ετησίως, με τον pulga να θέλει να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα και να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.

Το συμβόλαιο του 35χρονου ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ίδιο να μην θέλει να συνεχίσει άλλο στον γαλλικό σύλλογο, ενώ και η Αλ Χιλάλ του έχει χτυπήσει την πόρτα με προσφορά… χρυσάφι, ωστόσο ο Μέσι θέλει να φορέσει ξανά τα μπλαουγκράνα.

🚨🚨✅| BREAKING: La Liga have already APPROVED FC Barcelona's visibility plan verbally! The league will officially announce this next week & give the green light to Messi's return.@gerardromero [🎖️] pic.twitter.com/dp4ParbDP0