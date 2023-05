Αποκλεισμός 8 μηνών στον Τόνι της Μπρέντφορντ για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού!

Μπάλα... τέλος για τον Ιβάν Τόνι φέτος!

Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, που φέτος έχει κάνει καταπληκτική χρονιά με 20 γκολ στην Premier League, κατηγορούταν για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και σήμερα έγινε γνωστό πως τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα για οκτώ ολόκληρους μήνες, ενώ θα πληρώσει και πρόστιμο ύψους 50.000 λιρών.

Ο 27χρονος φορ, που φέτος χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Αγγλία, είχε κατηγορηθεί για 262 παραβιάσεις του κανονισμού της FA αναφορικά με το στοίχημα στα τέλη του 2022 και στη συνέχεια είχε παραδεχτεί την ενοχή του στις 232 από αυτές.

Η ποινή του Τόνι έχει άμεση ισχύ, συνεπώς θα χάσει τα δύο τελευταία ματς της ομάδας του για την Premier League, ενώ στις προπονήσεις των «μελισσών» θα μπορέσει να ενταχθεί ξανά στις 17 Σεπτεμβρίου, ήτοι στα μισά.

