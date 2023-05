Άρσεναλ: Χάνει τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν ο Μαρτινέλι

Εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν για παραμείνει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Ο επιθετικός της Άρσεναλ υπέστη βλάβη στους συνδέσμους στου αστραγάλου του στην οδυνηρή ήττα των «κανονιέρηδων» από την Μπράιτον και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στις αναμετρήσεις με Νότιγχαμ (20/5) και Γουλβς (28/5), με ρεαλιστικό στόχο του να είναι το να επιστρέψει έγκαιρα έτσι ώστε να μην χάσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μαρτινέλι αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή του Αρτέτα φέτος, έχοντας πραγματοποιήσει 46 εμφανίσεις με 15 γκολ και 6 ασίστ!

