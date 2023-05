«Έχει αποφασίσει να πουλήσει τον Μανέ η Μπάγερν Μονάχου»

Πολύ σύντομη φαίνεται πως θα είναι η παρουσία του Σαντιό Μανέ στην Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», η διοίκηση των Βαυαρών, σε συνεννόηση με τον Τόμας Τούχελ, έχει αποφασίσει να πουλήσει τον Σενεγαλέζο επιθετικό το ερχόμενο καλοκαίρι, μόλις λίγους μήνες μετά την πολυσυζητημένη έλευσή του στο Μόναχο!

Ο Μανέ εντάχθηκε στους πρωταθλητές Γερμανίας μετά από μία άκρως επιτυχημένη εξαετή παρουσία στη Λίβερπουλ, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει το ίδιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχοντας μείνει και εκτός δράσης για αρκετό καιρό λόγω τραυματισμού. Στη συνέχεια ήρθε και το σοβαρό επεισόδιο με τον Σανέ, για να... δέσει το γλυκό.

Παραμένοντας εκτός βασικών πλάνων του Τούχελ, το μέλλον του στην Μπάγερν μοιάζει πάρα πολύ αμφίβολο, με τα γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο τον θέλει να επιστρέφει στην Premier League, οι ομάδες της οποίας μπορούν να καλύψουν τις πολύ υψηλές οικονομικές του απαιτήσεις.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Μανέ έχει 12 γκολ και 6 ασίστ, σε 37 εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει.

