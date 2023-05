Οπαδός της Άρσεναλ ακύρωσε οικογενειακό ταξίδι για τη... στέψη και την «πάτησε»

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό... Οπαδός της Άρσεναλ ακύρωσε οικογενειακό ταξίδι προκειμένου να δει την ομάδα του να στέφεται πρωταθλήτρια, αλλά όπως φαίνεται, αυτή θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι.

Μπορεί το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα να έκανε μία καταπληκτική σεζόν, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο -4 από τους «πολίτες», οι οποίοι έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Έτσι, ο φίλος των «κανονιέρηδων» ακύρωσε τις διακοπές του στον εξωτικό Μαυρίκιο στο τέλος του μήνα για να είναι παρών στην απονομή, η οποία θα γινόταν στον τελευταίο αγώνα της σεζόν και στην αναμέτρηση με τη Γουλβς στις 28 Μαΐου.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter, εκεί όπου αναφέρει να προσευχηθούμε για αυτόν, ώστε τελικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ, καθώς η σύζυγός του είναι έξαλλη με την απόφασή του. Μάλιστα, πρόσθεσε πως φοβόταν να επιστρέψει στο σπίτι.

Πλέον, είναι σχεδόν επίσημο πως δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή...

About a year ago, my wife & I booked a family holiday to Mauritius, leaving 26 May. I recently found out our final home game is Wolves on 28 May. I had to cancel our holiday. MY WIFE IS RAGING. Too scared to go home. We better win the league. Pray for me. 💀