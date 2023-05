Ανανέωσε με τον… 40χρονο Πάσβιρ ο Άγιαξ!

Έδεσε τον Ρέμκο Πάσβιρ ο Άγιαξ! Ο Αίαντας ανακοίνωσε την παραμονή του πολύπειρου κίπερ για έναν ακόμη χρόνο, κρατώντας στο ρόστερ του τον 39χρονο τερματοφύλακα ο οποίος σε λίγους μήνες κλείνει το 40ό έτος της ηλικίας του.

Τη φετινή σεζόν ο Πάσβιρ μετράει 22 εμφανίσεις, έχοντας κρατήσει 6 φορές το μηδέν, ενώ συνολικά σε μια διετία έχει γράψει 50 ματς με τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου.

Ο Πάσβιρ μάλιστα χάρη στον Άγιαξ έκανε και το ντεμπούτο του με την εθνική Ολλανδίας σε ηλικία 38 ετών, γράφοντας 2 εμφανίσεις συνολικά με τους «οράνιε».

Είχε παίξει κατά το παρελθόν σε Χέρακλες, Φίτεσε, Γκο Αχέντ Ιγκλς, Αϊντχόφεν, Τβέντε και στα τμήματα υποδομών της Αϊντχόφεν.

