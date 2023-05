Γράφουν και οι Γάλλοι για Μέσι στην Αλ Χιλάλ: «Έκλεισε στα 363 εκατ. τον χρόνο»

Ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Λιονέλ Μέσι να έχει αποδεχθεί την πρόταση-μαμούθ της Αλ Χιλάλ.

Μετά το ισπανικό «Chiringuito» που ανέφερε ότι ο σαουδαραβικός σύλλογος έπεισε τόσο τον Αργεντινό όσο και τον καλό του φίλο, Σέρχιο Μπουσκέτς για δύο χρόνια, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) αναφέρει σε σημερινό του ρεπορτάζ πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια.

Επικαλούμενο πηγές από τη Σαουδική Αραβία, το έγκυρο Μέσο κάνει λόγο για deal που αφορά συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 363 εκατομμύρια ευρώ (!).

Το «Foot Mercato» από την άλλη σε χθεσινό δημοσίευμα ανέφερε πως η προτεραιότητα του Μέσι εξακολουθεί να είναι η Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και η Αλ Χιλάλ εξακολουθεί να πιέζει για να αποσπάσει το «ναι» του 35χρονου θρύλου που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζοντας να εκτοξεύσει την προσφορά της κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

#BREAKING Messi's move to Saudi a 'done deal': source close to negotiations pic.twitter.com/9XN1BAum03