Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Γκουντογκάν: «Από τους καλύτερους παίκτες που έχω προπονήσει στην καριέρα μου»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Ιλκάι Γκουντογκάν μίλησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα!

Ο Γερμανός μέσος που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λιντς με 2-1, σκοράροντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του, γνώρισε την αποθέωση από τον Ισπανό τεχνικό, που αρχικά θυμήθηκε την προσφορά του στο πρωτάθλημα της σεζόν 2018/19 και στη συνέχεια τον χαρακτήρισε, ως έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχει προπονήσει ποτέ:

«Θυμάμαι τη σεζόν που κερδίσαμε το δεύτερο πρωτάθλημα, όταν ο Φερναντίνιο είχε τραυματιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Γκουντογκάν είχε κάνει παιχνίδια όπως με την Μπέρνλι εκτός έδρας. Μακρινές μπαλιές, τις δεύτερες μπάλες, ουάου! Είναι τόσο έξυπνος, ανταγωνιστικός και διαχειρίζεται την πίεση χωρίς πρόβλημα. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ στην καριέρα μου όσον αφορά το σύνολο του πακέτου. Είναι κορυφαίος, κορυφαίος» είπε αρχικά και συνέχισε για την επιθυμία του να παραμείνει στην... μπλε μεριά του Μάντσεστερ και τα επόμενα χρόνια:

«Η διοίκηση ξέρει ποια είναι η άποψη μου για αυτόν και για το συμβόλαιο του που λήγει στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου» πρόσθεσε δείχνοντας ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον χάσει από το ρόστερ των «πολιτών».

Pep Guardiola on Gündogan contract expiring in June: “The club knows what I think. I'd like to work with Gundo in the future”. 🔵 #MCFC



“The club is involved and ofc knows my opinion. They are above me, we take the decision together, good and bad”, via @_joebray. pic.twitter.com/GgKCiztNCO