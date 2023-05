«Δένει» Κβαρατσκέλια με τριπλασιασμό αποδοχών η Νάπολι!

Μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα, όμως ήδη... φροντίζει για το μέλλον της η Νάπολι!

Οι «παρτενοπέι» έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες ώστε να κρατήσουν στην Ιταλία τον κορυφαίο παίκτη τους στη σεζόν, Κβίτσα Κβαρατσκέλια. Φυσικά, μετά από μία τέτοια χρονιά είναι απολύτως λογικό να επιβραβεύσουν τον Γεωργιανό με υψηλότερες αποδοχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στην επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028, με τη Νάπολι να προσφέρει στον «Κβάρα» μισθό 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ μέχρι τώρα λάμβανε 1,1!

Μία τέτοια εξέλιξη μοιάζει απόλυτα φυσιολογική, δεδομένου του ότι ο Κβαρατσκέλια μέτρησε φέτος 38 συμμετοχές, με απολογισμό 14 γκολ και 14 ασιστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Kvicha #Kvaratskhelia is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2028 with an increase in salary to €3M/year. #transfers https://t.co/TscaWmlfCr