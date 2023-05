Έχει πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ο Ζίγιεκ

Με το... ενάμιση πόδι εκτός Τσέλσι βρίσκεται ο Χακίμ Ζίγιεκ, ο οποίος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «μπλε» του Λονδίνου.

Ο 30χρονος Μαροκινός έχει αγωνιστεί μόνο σε 15 παιχνίδια της ομάδας του για τη φετινή Premier League (στα περισσότερα από αυτά ως αλλαγή) και όλα δείχνουν ότι η αποχώρησή του από το «Στάμφορντ Μπριτζ» είναι απλώς θέμα χρόνου, παρότι έχει συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ένας σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, ενδιαφέρεται πολύ έντονα για την απόκτησή του, έχοντας μάλιστα καταθέσει και επίσημη πρόταση.

Μένει να δούμε πού θα καταλήξει ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός, για τον οποίο έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον και αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τους προηγούμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της Παρί Σεν Ζερμέν.

