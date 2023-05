Συμφώνησε σε όλα και ανακοινώνει τον Ζοάο Πέδρο η Μπράιτον

Την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν ολοκλήρωσε η Μπράιτον!

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, τα βρήκε σε όλα με τη Γουότφορντ και κάνει δικό της τον εντυπωσιακό, Ζοάο Πέδρο, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έναντι 32 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να ανακοινώνεται σύντομα και να εντάσσεται στο ρόστερ από την 1η Ιουλίου.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τους «γλάρους» καθώς αποτελούσε διακαή «πόθο» του προπονητή της ομάδας και θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Ζοάο Πέδρο έχει καταγράψει 35 συμμετοχές στην Championship πετυχαίνοντας μέχρι στιγμής 11 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος Βραζιλιάνος θα γίνει ο τέταρτος επιθετικός στο ρόστερ της Μπράιτον καθώς μεταξύ άλλων υπάρχουν ο Ουντάβ, ο Γουέλμπεκ και ο νεαρός Φέργκιουσον ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του.

Official announcement is imminent for João Pedro as new Brighton player. It will take place very soon as all documents are signed and medical are completed as revealed last week. 🔵🇧🇷 #BHAFC



Long term deal signed, £30m to Watford; he will join on July 1. pic.twitter.com/TN2bB0zgeP