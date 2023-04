Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε δίαυλο με τον Ζιντάν για πιθανή επιστροφή

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραμένει εκτός πάγκων από τον Ιούνιο του 2021, όταν είχε ολοκληρώσει την τρίτη του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης και όπως αναφέρει το RMC περιμένει τις εξελίξεις με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για να αναλάβει την Γιουβέντους, όμως οι Μπιανκονέρι δεν «παίζουν» μόνοι τους. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Foot Mercato, Σάντο Αούνα, η Βασίλισσα είχε επαφή με τον Γάλλο τεχνικό για να συζητήσουν το ενδεχόμενο της τέταρτης συνεργασίας τους.

Ο Κάρλος Αντσελότι έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, όμως η παραμονή του μόνο δεδομένη δεν θεωρείται και οι Μερένγκες εξετάζουν τις επιλογές τους με τον Ζιζιού να είναι και η πλέον... δοκιμασμένη. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι Μαδριλένοι θεωρούν πως η παρουσία του Ζιντάν μπορεί να παίξει ρόλο και στο μεταγραφικό «κυνήγι» του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος θρύλος κατέκτησε ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης τρία Champions League και από δύο πρωταθλήματα, εγχώρια και ευρωπαϊκά Super Cup, όπως και δυο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

