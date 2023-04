Πέρασε και... δεν ακούμπησε: Ο Μπλιντ αποχωρεί το καλοκαίρι από την Μπάγερν Μονάχου!

Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται η απόφαση της Μπάγερν Μονάχου αναφορικά με το μέλλον του Ντάλεϊ Μπλιντ στον σύλλογο.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οι Βαυαροί δεν σκοπεύουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του 33χρονου Ολλανδού, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με αποτέλεσμα να τον αφήσουν ελεύθερο ώστε να επιλέξει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μετακόμισε στους πρωταθλητές Γερμανίας τον περασμένο Γενάρη με ελεύθερη μεταγραφή από τον Άγιαξ.

Ωστόσο, η πληθώρα επιλογών της ομάδας στις θέσεις των στόπερ δεν του επέτρεψε να βρει χρόνο και ρόλο στον σύλλογο, με αποτέλεσμα να μην... πιάσει στην «Αλιάνζ Αρίνα».

Ενδεικτικό είναι πως σε αυτούς τους μήνες παρουσίας του στην Μπάγερν, ο Μπλιντ κατέγραψε πέντε συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος, με μόλις 157 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του σε αυτό το διάστημα.

