Καμία δίωξη στον επόπτη για την αγκωνιά στον Ρόμπερτσον

Το περιστατικό με την αγκωνιά του επόπτη Κονσταντάιν Χατζιδάκη στον Άντι Ρόμπερτσον μπήκε στο αρχείο της FA, η οποία ενημέρωσε πως ο επόπτης του αγώνα Λίβερπουλ-Άρσεναλ δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος κάποια ποινή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά το 2-2 του «Άνφιλντ», με τον βοηθό διαιτητή να φαίνεται να χτυπά με τον αγκώνα του τον ποδοσφαιριστή των "reds".

Το συμβάν έφερε άμεσα την έρευνα της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον Χατζιδάκη να μπαίνει προσωρινά στον... πάγο και να απολογείται για την πράξη του.

Εντέλει, η FA ενημέρωσε πως η έρευνα έλαβε τέλος και πως δεν θα υπάρξει δίωξη στον κυπριακής καταγωγής διαιτητή.

The FA have confirmed following a thorough review of all of the evidence in relation to the recent incident at Anfield involving the Liverpool defender Andrew Robertson and match official Constantine Hatzidakis, there will be NO further action. ❌ pic.twitter.com/AmOfC63dnM