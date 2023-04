Ετοιμάζεται για επίσημη πρόταση στον Μέσι η Μπαρτσελόνα!

Έτοιμη να κάνει το μπαμ είναι η Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να καταθέσουν επίσημη πρόταση στον Λιονέλ Μέσι πάρα πολύ σύντομα.

Ο pulga έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, ωστόσο ο στενός κύκλος του Αργεντινού αναφέρει πως θέλει να γυρίσει πίσω στη Βαρκελώνη, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

«Είμαστε τρελαμένοι με την επιστροφή του Μέσι και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Ο Μέσι είναι ακόμα το νούμερο ένα στον κόσμο. Τον χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Από ματιάς ποδοσφαίρου η επιστροφή του θα είναι τεράστια», αναφέρει μια πηγή από το περιβάλλον της Μπαρτσελόνα.

