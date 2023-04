Φεύγει από τη Γιουβέντους και επιστρέφει στην Παρί ο Παρέντες

Ο Λεάντρο Παρέντες θα αποχωρήσει από την Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter.

Ο Αργεντινός χαφ θα επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι Ιταλοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του παίκτη, και αυτή η απόφαση μοιάζει να είναι οριστική.

Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί αν τελικά ο 28χρονος μέσος θα παραμείνει στο Παρίσι, ή θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Δείτε το σχετικό tweet

Leandro Paredes will leave Juventus at the end of the season, confirmed — the plan won’t change. 🚨⚪️🇦🇷 #Juventus



Paredes will return to PSG as option to buy clause won’t be triggered — then decision will be made on his future. pic.twitter.com/9vzCspgCwm