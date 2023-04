Ξεχάστε τα FIFA όπως τα ξέρατε: Πλέον το παιχνίδι της ΕΑ θα ονομάζεται EA Sports FC!

Και επίσημα πλέον, η Electronic Arts Sports μπαίνει σε νέα εποχή μετά το «διαζύγιο» με τη FIFA!

Η EA Sports ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (06/04) το νέο όνομα του διάσημου ποδοσφαιρικού βιντεοπαιχνιδιού της, το οποίο πλέον δεν θα ονομάζεται «FIFA», αλλά «EA Sports FC», σηματοδοτώντας έτσι τη νέα εποχή στον χώρο του videogame μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου με την αμερικανική εταιρία.

Μάλιστα, η EA γνωστοποίησε πως στον νέο της τίτλο θα υπάρχουν όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως φυσικά και το Champions, το Europa και το Conference League.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp



We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ