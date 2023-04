Σημάδια παραμονής από Ντε Χέα: «Αγαπώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι υπέροχο να είσαι εδώ»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Νταβίντ Ντε Χέα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνοντας τις προθέσεις του για το μέλλον.

Μπορεί ο Ισπανός να μην έχει επεκτείνει ακόμα το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι με τους «κόκκινους διάβολους» αλλά οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα και μάλιστα, θετικές!

Μιλώντας στο footballdaily δήλωσε ευτυχισμένος στο Μάντσεστερ, σημάδια που δείχνουν ότι η ανανέωση δεν… αργεί. «Είμαι αρκετά χρόνια εδώ. Απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Εγώ παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και είναι υπέροχο να είσαι εδώ. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Αγαπώ την ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ» είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός γκολκίπερ.

Ο Ντε Χέα είναι κάτοικος Μάντσεστερ από το 2011 και έχει αγωνιστεί σε 529 παιχνίδια με τους «κόκκινους διαβόλους», 41 εκ των οποίων τη φετινή σεζόν.

David de Gea confirms his intention to stay: “I love Manchester United” 🔴❤️ #MUFC



“I've been here for years. I enjoy every moment. I've played many games. It's great to be here. It's a huge club. I love the club, I'm very happy here”.



🎥 @footballdaily pic.twitter.com/dUD5VhaS4z