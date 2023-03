Μιν-Γιάε: «Είμαι ψυχικά κουρασμένος, προτιμώ να ασχοληθώ με τη Νάπολι παρά με την εθνική ομάδα τώρα»

Εκ των αποκαλύψεων της Νάπολι στην τρομερή χρονιά που κάνει, ο Κιμ Μιν-Γιάε έχει δει ήδη το όνομά του να συνδέεται με μεταγραφικά σενάρια ευρωπαϊκών συλλόγων της ελίτ.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Νοτιοκορεάτης κεντρικός αμυντικός βρέθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, η οποία αντιμετώπισε σε φιλικές αναμετρήσεις τις Κολομβία και Ουρουγουάη.

Ωστόσο, το μυαλό του 26χρονου στόπερ ήταν, όπως φαίνεται, πίσω στον ιταλικό Νότο και στην προσπάθεια που κάνει η Νάπολι να εξασφαλίσει σύντομα το σκουντέτο, ενώ παράλληλα κάνει όνειρα για διάκριση στο Champions League.

«Είμαι ψυχικά κουρασμένος, προτιμώ να ασχοληθώ με τη Νάπολι παρά με την εθνική ομάδα αυτόν τον καιρό. Δεν έχω κάτι να προσθέσω» ήταν τα λόγια του Ασιάτη ποδοσφαιριστή στους δημοσιογράφους, με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ να φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Δεν αποτελεί πάντως έκπληξη πως αρκετοί συμπατριώτες του δεν... ψήθηκαν με την παραπάνω δήλωση!

