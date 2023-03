«Πρώτος στόχος της Γιουνάιτεντ ο Χάρι Κέιν, θέλει να γίνει… κόκκινος διάβολος ο παίκτης»!

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως θέλει να φορέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Χάρι Κέιν!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αρκετά αγγλικά δημοσιεύματα, ο αρχηγός της Τότεναμ και πρώτος σκόρερ της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, θέλει να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους, καθώς φιλοδοξεί να διεκδικήσει τίτλους στην καριέρα του, μιας και στους «σπερς» δεν έχει κατακτήσει κανέναν. Βέβαια, οι διοικούντες ευελπιστούν πως θα μπορέσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και η παρουσία του νέου προπονητή, μετά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Αντόνιο Κόντε, θα κρίνει πολλά για το εν λόγω θέμα.

Από την άλλη, ο 29χρονος σέντερ φορ αποτελεί πρώτος στόχος για τους «κόκκινους διαβόλους» και έχει δοθεί ήδη το πράσινο φως για την απόκτησή του, έναντι 90 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν, ο Κέιν έχει πραγματοποιήσει 39 συμμετοχές με την Τότεναμ, μετρώντας 23 γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 JUST IN:



Manchester United are preparing to make their move for Harry Kane with an £80million offer for the striker. @DiscoMirror #MUFC ✅💰 pic.twitter.com/WkjES5xwC6