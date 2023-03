Ξεκίνησε δουλειά στην Μπάγερν ευδιάθετος ο Τούχελ - ΒΙΝΤΕΟ

Η εποχή Τόμας Τούχελ στην Μπάγερν Μονάχου είναι γεγονός και το πρωί της Τρίτης (28/3) οι παίκτες των Βαυαρών είχαν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Γερμανού τεχνικού.

Ο πρώην coach της Τσέλσι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν, «Säbener Straße», έβγαλε την πρώτη ομιλία του προς τους παίκτες και έπιασε δουλειά με όσους έμειναν πίσω στο Μόναχο στη διάρκεια του παραθύρου των εθνικών ομάδων, όπως και με τον Ζοάο Κανσέλο που επέστρεψε πρώτος από τις υποχρέωσεις του με την εθνική Πορτογαλίας. Πριν

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσαν οι Βαυαροί, ο Τούχελ έδειξε αρκετά ευδιάθετος και έκανε αρκετά πειράγματα στους παίκτες του, δίνοντας μεταξύ άλλων μια... φιλική κλωτσιά στον Λερόι Σανέ πριν ξεκινήσει το τρέξιμο. Με τον Γερμανό εξτρέμ είχε και ένα εντατικό τετ-α-τετ τακτικής την ώρα της προπόνησης.

