Τρεις παίκτες του Παναμά «τσακώθηκαν» για τη φανέλα του Έντσο Φερνάντες

Ο Έντσο Φερνάντες ήταν εκ των διακριθέντων της Εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Οι εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έκαναν την Τσέλσι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αποκτώντας τον έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 107 εκατομμυρίων λιρών.

Στο πρώτο παιχνίδι της «αλμπισελέστε» μετά τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ήταν από τα πρόσωπα που προσέλκυσαν την προσοχή των παικτών του Παναμά.

Μετά το τέλος του αγώνα, όχι ένας, αλλά τρεις Παναμέζοι τον περικύκλωσαν «παλεύοντας» για τη φανέλα του. Ο 22χρονος είδε την αστεία πλευρά της διαδικασίας, καθώς οι παίκτες του Παναμά μιλούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι τελικά ο τυχερός.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Love this video of Enzo Fernandez surrounded by Panama players who want his shirt. pic.twitter.com/N4SiqQOuiS