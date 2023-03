Ντε Λαουρέντις: «Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Σπαλέτι από τη Νάπολι»

Κάτοικος ιταλικού Νότου θα παραμείνει ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της Νάπολι, Εμίλιο Ντε Λαουρέντις!

Ο Ιταλός τεχνικός οδηγεί τους «παρτενοπέι» στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, ενώ το «όνειρο» του Champions League παραμένει ζωντανό αφού η Νάπολι βρίσκεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μίλαν.

Έτσι, ο πρόεδρος της Νάπολι ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, για το ότι ο 64χρονος θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» και τα επόμενα χρόνια. «Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα παραμείνει στη Νάπολι, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν!» ήταν τα λόγια του Ντε Λαουρέντις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τις ερχόμενες εβδομάδες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Ιταλού.

