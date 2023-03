Κανσέλο: «Ο Τούχελ με έκανε να χάσω ένα Champions League, ελπίζω φέτος να το κατακτήσουμε»

Όταν ο Ζοάο Κανσέλο ξεκίνησε να παίζει στο ματς της Πορτογαλίας με το Λιχτενστάιν για τα προκριματικά του Euro 2024, ήξερε ότι προπονητής του στην Μπάγερν Μονάχου ήταν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Όταν πήγε στα αποδυτήρια μετά από κάνα δίωρο, έμαθε πως ο Γερμανός φεύγει και θα αντικατασταθεί από τον Τόμας Τούχελ!

Σχολιάζοντας την απροσδόκητη τροπή των πραγμάτων, ο μπακ των Βαυαρών ανέφερε πως «μόλις το έμαθα, ξέρω πως δεν θα βρω τον Νάγκελσμαν εκεί όταν επιστρέψω στο Μόναχο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Όσον αφορά στον Τούχελ, με είχε κάνει να χάσω έναν τελικό Champions League, οπότε ελπίζω πως φέτος θα το κατακτήσουμε».

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αναφερόταν φυσικά στο 2021, όταν η Τσέλσι είχε νικήσει τη Μάντσεστερ Σίτι με τον Γερμανό στον πάγκο.

João Cancelo reacts to the news after Portugal's game tonight: "I've only found out now, I know I won't find Nagelsmann when I return to Munich. I'd like to thank him. As for Tuchel, he made me lose a Champions League final, so I hope he will win it for me this year" [@SkySport] pic.twitter.com/nbHPJpcRlm