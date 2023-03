Κάνει ντεμπούτο με την εθνική ομάδα στα 40 του χρόνια!

Γεννημένος στη Νάπολη τον Σεπτέμβριο του 1982, ο Ρομπέρτο Ντι Μάιο έχει περάσει όλη του την καριέρα μεταξύ Ιταλίας και Σαν Μαρίνο.

Απόψε, ήρθε η ώρα να ντεμπουτάρει και με την εθνική ομάδα!

Ο 40χρονος αμυντικός κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Σαν Μαρίνο, όπου αγωνίζεται εδώ και έξι χρόνια και βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα για τον αγώνα ενάντια στη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Όλα αυτά την ώρα που ο γεννημένος στην Αργεντινή, Ματέο Ρετέγκι, ντεμπουτάρει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας!

Roberto Di Maio (40) started his playing career in lower-level Italian clubs the year Mateo Retegui (23) was born in Argentina. Tonight both are lining up for their international debuts representing countries they weren't born in. pic.twitter.com/f0YkhPlLba