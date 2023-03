Με Τόνι, Μάντισον η εθνική Αγγλίας - Εκτός οι Άρνολντ, Γουότκινς, Σάντσο

Εκπλήξεις από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας για τα ερχόμενα ματς μέσα στον Μάρτιο.

Ο Βρετανός τεχνικός επέλεξε να καλέσει εκ νέου τον Τζέιμς Μάντισον που δεν είχε αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω τραυματισμού, ενώ κάλεσε και τον Ιβάν Τόνι -πρώτο σκόρερ της Μπράντφορντ και τρίτο της Premier League- παρότι κατηγορείται πως στοιχημάτιζε μέσω διαδικτύου σε παιχνίδια.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμεινε ο Άρνολντ της Λίβερπουλ, ο Γουότκινς της Άστον Βίλα αλλά και ο Σάντσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ:

