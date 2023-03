Σοβαρά επεισόδια πριν το Νάπολι - Άιντραχτ - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 800 οπαδοί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης ταξίδεψαν στη Νάπολι παρότι έχει απαγορευτεί η παρουσία Γερμανών οπαδών στον αγώνα των δύο ομάδων - Επεισόδια πριν το ματς.

Με υπουργική απόφαση στην Ιταλία, απαγορεύεται η παρουσία οπαδών της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις εξέδρες του «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για τη ρεβάνς με τη Νάπολι. Λόγω του φόβου σοβαρών επεισοδίων πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έφερε σημαντικές αντιδράσεις στη Γερμανία.

Οι οπαδοί της Άιντραχτ, δεν πειθάρχησαν με αυτή την απόφαση. Πολλές ώρες πριν την αναμέτρηση, στην πόλη του ιταλικού νότου έφτασαν εκατοντάδες οπαδοί απ’ την Φρανκφούρτη. Περισσότεροι από 800 όπως υπολογίζουν οι αρχές, χωρίς φυσικά να έχουν εισιτήριο ή δικαίωμα να βρεθούν στο γήπεδο.

Ο φόβος για δημιουργία επεισοδίων στην πόλη ήταν μεγάλος κι έτσι η αστυνομία στη Νάπολι ήταν στο… πόδι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο συγκεκριμένος φόβος και υπήρξαν σημαντικά θέματα, παρότι οι αρχές ήταν πάντα δίπλα στους Γερμανούς φιλάθλους. Ιταλοί οπαδοί προσπάθησαν να επιτεθούν και δημιουργήθηκαν μεγάλης έκτασης προβλήματα, κυρίως λόγω κροτίδων, φωτοβολίδων κτλ. Απ' την πλευρά τους και οι Γερμανοί προσπάθησαν να επιτεθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χάος.

Δείτε videos απ' τα επεισόδια:

Clashes erupt at the square in Naples as Napoli's ultras seem to have attempted to reach the area where Eintracht Frankfurt's supporters are located. Police are at the scene. pic.twitter.com/GTyhJOPoxn — DW Sports (@dw_sports) March 15, 2023

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.pic.twitter.com/PpMtpZeYD1 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 15, 2023

UCL. 15.032023

Napoli - Eintracht Frankfurt.

In the video, Napoli on the left and Frankfurt on the right, with the police between them. pic.twitter.com/wIg8fUDjDH — HooligansTV (@HooligansTV_eu) March 15, 2023

onsports.gr