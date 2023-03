Oι οπαδοί της Μπιλμπάο πέταξαν χαρτονομίσματα με «Barca Mafia»

Διάφορες ιδέες για να καυτηριάσουν την εμπλοκή της Μπαρτσελόνα στο σκάνδαλο Νεγκρέιρα είχαν οι οπαδοί της Μπιλμπάο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα (και επικαλούμενοι τον φερόμενο κίνδυνο μέχρι και για υποβιβασμό) φώναξαν στους Καταλανούς «εκεί, εκεί, στη β’ Εθνική».

Πέρα απ’ αυτό όμως η εχθρική τους διάθεση απέναντι στους «μπλαουγκράνα» (για την οποία δήλωσε λυπημένος ο Τσάβι) εκδηλώθηκε και με έναν ακόμη τρόπο:

Με χαρτονομίσματα σε μορφή ευρώ και δολαρίων που είχαν, ανάμεσα σε άλλα, το πρόσωπο του Ζουάν Λαπόρτα και την επιγραφή «Barca Mafia».

Real Madrid and Athletic Club fans have been printing fake money with Barcelona attached to it in response to the corruption charges the Catalan club are facing. pic.twitter.com/9837UmHw7v