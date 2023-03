Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μπουσκέτς η Μπαρτσελόνα, περιμένουν στη γωνία Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Νασρ

Στον... αέρα παραμένει το μέλλον του Σέρχιο Μπουσκέτς, του οποίου το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλαουγκράνα» επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και θα του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, όμως ο ίδιος ο Ισπανός μέσος δεν αποφασίσει ακόμα που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν.

Να θυμίσουμε πως ο ατζέντης του Μπουσκέτς έχει ήδη έρθει σε επαφή με την Ίντερ Μαϊάμι του MLS, ενώ μερικές εβδομάδες νωρίτερα τον προσέγγισε και η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, θέλοντας να τον κάνει συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στην Μπαρτσελόνα από το ξεκίνημα της καριέρας του, ο 34χρονος πλέον Ισπανός έχει αγωνιστεί συνολικά σε 712 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της, ενώ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει «μετρήσει» 32 εμφανίσεις.

Understand there’s still nothing agreed between Sergio Busquets & Inter Miami at this stage — no decision made 🔵🔴🇪🇸 #FCB



Barcelona will offer him new deal valid until June 2024 — Busquets will take his time to decide, as Al Nassr have also approached him weeks ago. pic.twitter.com/MeHe0I9PHP