Έσπασε ρεκόρ 30ετίας με όπλο την ατσάλινη άμυνά της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το εχθρικό "Σαν Μαμές" με 1-0 και η νίκη επί της Αθλέτικ την κράτησε στο +9 από τη Ρεάλ στη βαθμολογία της La Liga έπειτα από 25 αγωνιστικές.

Πέρα ωστόσο από το βαθμολογικό όφελος, πριν από το Clasico στο "Καμπ Νόου", η ομάδα του Τσάβι έχει να επιδείξει και ένα σπουδαίο ρεκόρ, το οποίο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Γερμανός διεθνής κίπερ είναι ο φύλακας-άγγελος των μπλαουγκράνα στη φετινή La Liga και είχε αυτό το ρόλο και απέναντι στο σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε, με αποτέλεσμα η ομάδα του να έχει τον εντυπωσιακό απολογισμό τερμάτων 47-8 μετά από 25 αγώνες.

Τα μόλις 8 γκολ παθητικό σε σύνολο 25 αγωνιστικών συνιστούν μάλιστα ρεκόρ για οποιαδήποτε ομάδα σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τις Ατλέτικο (1990-91) και Λα Κορούνια (1993-94) που είχαν δεχτεί 10 γκολ στα πρώτα 25 ματς.

Εντυπωσιακό είναι συνάμα το γεγονός πως η "Μπάρτσα" πανηγύρισε την ένατη νίκη της στη φετινή La Liga με 1-0, με το ρεκόρ νικών με το συγκεκριμένο σκορ για μία ομάδα στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος να είναι 11.

