Κόντε: «Το να τερματίσουμε στην τετράδα είναι σαν να κερδίζουμε την Premier League»

Το απόγευμα του Σαββάτου (11/03), η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις μετά από τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά και τον αποκλεισμό από τη Μίλαν στους «16» του Champions League, επικρατώντας 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ για το πρωτάθλημα.

Με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των «spurs», Αντόνιο Κόντε, μίλησε για τη φετινή σεζόν της ομάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, η κατάληξη μιας θέσης στην πρώτη τετράδα... ισοδυναμεί με τον τίτλο της Premier League.

«Το να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα είναι σαν να κερδίζουμε την Premier League. Συνέβη την περασμένη σεζόν και είπα ότι ήταν θαύμα. Αυτή τη σεζόν είναι πολύ πιο δύσκολη, υπάρχουν πολλές ομάδες που αγωνίζονται αυτή την στιγμή για αυτό τον στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

