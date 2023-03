«Όλοι το έχουμε κάνει...»: Απολύθηκε μετά από απαράδεκτο σχόλιο ο προπονητής της Ανζέ!

Η σεζόν έχει εξελιχτεί σε εφιάλτη για την Ανζέ, που μετά από 26 αγωνιστικές καταλαμβάνει την τελευταία θέση της βαθμολογίας της Ligue 1, με δέκα μόλις βαθμούς και ούσα στο -12 από τη σωτηρία.

Τα πράγματα ωστόσο έγιναν ακόμη χειρότερα για τον γαλλικό σύλλογο, που προχώρησε στην απομάκρυνση του προπονητή μετά την προσπάθειά του να υποβαθμίσει υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στην οποία εμπλέκεται ποδοσφαιριστής του!

Ο Αμπντέλ Μπουχαζαμά επέλεξε στη βασική του ενδεκάδα για το ματς με τη Μονπελιέ (ήττα 5-0) τον Ιλιές Τσετί, ο οποίος τον Απρίλιο θα κληθεί σε δίκη για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μιλώντας στους παίκτες του πριν το ματς λοιπόν, ο Γάλλος τεχνικός ανέφερε πως «δεν είναι κάτι κακό, όλοι μας έχουμε αγγίξει κοπέλες», προκαλώντας την αντίδραση των παικτών του.

Ο 54χρονος προπονητής παραδέχτηκε εν συνεχεία ότι αυτά ήταν τα λόγια του, υποστηρίζοντας πως πρόσθεσε εν συνεχεία ότι «αυτό που έκανε ήταν λάθος, όλοι κάνουμε λάθη».

Από πλευράς Ανζέ, αναφέρθηκε πως οι λόγοι που οδήγησαν στην απόλυση του Μπουχαζαμά είχαν να κάνουν τόσο με το αθλητικό κομμάτι, όσο και με το απαράδεκτο σχόλιό του.

Angers coach Abdel Bouhazama reportedly stuns players in team talk by downplaying left-back Ilyes Chetti's sexual assault charge, for which he appears in court in April:



"It's nothing nasty, we've all touched girls before." (L'Éq)https://t.co/edFspbO63P