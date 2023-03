Κράζουν τον Βέχορστ επειδή άγγιξε το «This is Anfield»

Έντονη κριτική από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχεται ο Βάουτ Βέχορστ.

Ο λόγος; Η κίνησή του να αγγίξει το σήμα της Λίβερπουλ με το «This is Anfield» κατά την έξοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου πριν το μεγάλο ντέρμπι των ομάδων στην Πρέμιερ Λιγκ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Βέχορστ στο παρελθόν έχει δηλώσει πως θα ήθελε να παίξει στην Λίβερπουλ.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την κίνηση του Ολλανδού επιθετικού των «κόκκινων διαβόλων».

Weghorst touched the This Is Anfield sign 😭 pic.twitter.com/3z11Gk2hqQ