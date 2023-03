Λίβερπουλ: Δεν ανανεώνει και αποχωρεί ως ελεύθερος ο Φιρμίνο το καλοκαίρι

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ρομπέρτο Φιρμίνο από την Λίβερπουλ, έπειτα από οχτώ χρόνια παρουσίας στο Άνφιλντ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sport Γερμανίας, ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους reds που εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και θα μείνει ελεύθερος για να αποφασίσει την επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν με την έλευση του Νούνιες και την παρουσία των Σαλάχ και Ζότα, ο χρόνος συμμετοχής του 31χρονου έχει μειωθεί αισθητά και ήταν γνωστό πως οι πιθανότητες παραμονής του Φιρμίνο ήταν απειροελάχιστες. Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται η συζήτηση του Βραζιλιάνου με τον Γιούργκεν Κλοπ, έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με την σχέση των δυο πλευρών να παραμένει εξαιρετικη.

Να σημειωθεί, ότι τα τελευταία 24ωρα έχουν συνδέσει το όνομα του Φιρμίνο με τις Ντόρτμουντ και Γαλατασαράι που βρίσκονται σε αναζήτηση επιθετικού για το προσεχές καλοκαίρι.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Φιρμίνο έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια με εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1,463 συνολικά λεπτά συμμετοχής.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος άσος είχε αποκτηθεί από τη Χόφενχαϊμ το καλοκαίρι του 2015 με τη Λίβερπουλ να δαπανει 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Έκτοτε ο Φιρμίνο μετράει 107 τέρματα και 78 ασίστ σε 352 επίσημα παιχνίδια με την αγγλική ομάδα και είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος σκόρερ έως σήμερα στην Premier League με 78 γκολ.

💥 Excl. News #Firmino: He will LEAVE Liverpool after 8 years! It’s decided! The player has informed #Klopp personally & today. It was a good talk. He won’t extend his contract. He will leave the club as a free agent in summer.



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 with #LFC so far! @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/zaeGV2ThzY