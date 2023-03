Διέρρευσε και προκαλεί αίσθηση η τρίτη φανέλα της Λίβερπουλ για την επόμενη σεζόν

Η εκτός έδρας φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2023/24 της Λίβερπουλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι «Reds» που διανύουν αγωνιστική κρίση υπό τον Γιούργκεν Κλοπ, παραμένοντας στην έβδομη θέση της Premier League, περίπου εννέα βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα, πρόσφατα υπέστησαν ήττα - σοκ με 5-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 16 του Champions League, κι αναζητούν ένα θαύμα στον επαναληπτικό αγώνα στο Μπερναμπέου.

Η ομάδα θα φορέσει την παραδοσιακή της κόκκινη φανέλα για την αναμέτρηση, ενώ φέτος έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης η λευκή εκτός έδρας φανέλα και η τρίτη με το πράσινο του δάσους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί και το πιθανό σχέδιο της εκτός έδρας εμφάνισης της επόμενης σεζόν στην οποία κυριαρχούν το πράσινο και το λευκό!

Ενώ η φανέλα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον σύλλογο, το τολμηρό σχέδιό της έχει διχάσει τις απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

