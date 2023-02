To πικάρισμα των οπαδών της Νότιγχαμ στη Μάντσεστερ Σίτι - «Πρωταθλητές Ευρώπης, δε θα το τραγουδήσετε ποτέ»

Το παιχνίδι της Νότιγχαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι έληξε ισόπαλο 1-1.

Τη μάχη της εξέδρας ωστόσο (έπειτα από συγκλονιστικό ειν’ η αλήθεια) αγώνα την κέρδισαν οι γηπεδούχοι.

Τουλάχιστον αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από μια απίθανη ανταλλαγή συνθημάτων στη διάρκεια του ματς.

Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι η ομάδα τους έχει κατακτήσει δυο φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών (επί Μπράιαν Κλαφ), ενώ η Σίτι δεν το έχει καταφέρει ακόμη, οι οπαδοί της Νότιγχαμ φώναξαν πρώτοι:

«Πρωταθλητές Ευρώπης, δεν θα το τραγουδήσετε ποτέ…»

Η απάντηση από τους φιλοξενούμενους ήταν άμεση, με το πείραγμα για το γεγονός ότι οι δυο τίτλοι κατακτήθηκαν το 1979 και το 1980 ν’ αναφέρει:

«Πρωταθλητές Ευρώπης, δεν είχατε καν γεννηθεί…»

Εκεί όμως που οι αντίπαλοι πίστεψαν ότι τους… τάπωσαν, οι οπαδοί της Νότιγχαμ επανήλθαν αμέσως, φωνάζοντας:

«Πρωταθλητές Ευρώπης (σ.σ. όταν θα στεφθείτε), δεν θα είστε ζωντανοί…».

Forest Fans: CHAMPIONS OF EUROPE, YOU’LL NEVER SING THAT!



Man City Fans : CHAMPIONS OF EUROPE, YOU WEREN'T EVEN BORN!



Forest Fans: CHAMPIONS OF EUROPE, YOU WON’T BE ALIVE!



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zf0meW31XP