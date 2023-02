Η συγκινητική αφιέρωση του Κούντους του Άγιαξ στον αδικοχαμένο Κριστιάν Ατσού

Το δικό του «αντίο» στον αδικοχαμένο Κριστιάν Ατσού θέλησε να στείλει ο Μοχάμεντ Κούντους του Άγιαξ.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του «Αίαντα», βρήκε δίχτυα με εκπληκτική εκετέλεση φάουλ στο σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο τη Σπάρτα Ρότερνταμ, αφιερώνοντας το γκολ του στον συμπατριώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος, δεν πανηγύρισε το γκολ του, αντιθέτως σήκωσε τη φανέλα του δείχνοντας το μήνυμα που υπήρχε από κάτω: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ατσού»...

Mohammed Kudus dedicated his goal to Christian Atsu after scoring a free kick for Ajax 🙏 pic.twitter.com/QllnH5wdp1