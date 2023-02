Βόμβα: Η Μπαρτσελόνα έδωσε 1.4 εκατομμύρια σε εταιρεία διαιτητή

Βόμβα έσκασε στην Ισπανία, καθώς η εισαγγελία της Βαρκελώνης διεξάγει έρευνα για διαφορά, η οποία εμπλέκει και την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το Cadena SER, επί των ημερών του Τζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου (από το 2016 έως το 2018) η Μπαρτσελόνα πλήρωσε το ποσό του 1.4 εκατομμυρίων ευρώ στον άλλοτε διαιτητή, Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα.

Τα χρήματα δόθηκαν σε εταιρεία του, ενώ εκείνο το διάστημα ήταν αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής διαιτησίας της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν σε τρία μέρη και η τελευταία πληρωμή συμπτωματικά την περίοδο που άφησε τα καθήκοντά στην επιτροπή διαιτησίας.

Ο πρώην διαιτητής στην απολογία του ανέφερε ότι η υπηρεσία που παρείχε είναι συμβουλές προς τους παίκτες για το πώς να συμπεριφέρονται στους διαιτητές. Η έρευνα της Εισαγγελίας σχετίζεται με έλεγχο του Δημοσίου για παρατυπίες στη φορολογία των τριών προαναφερθέντων ετών, καθώς ο πρώην διαιτητής δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι παρείχε υπηρεσίες στην Μπαρτσελόνα.

Ο Μπαρταμέου τόνισε ότι η παροχή αυτών των χρημάτων κόπηκε το 2018 στο πλαίσιο της πολιτικής για μείωση των εξόδων. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι όταν ανέλαβε τα ηνία της ομάδας η ομάδα ξόδευε ήδη χρήματα για αυτές τις υπηρεσίες, κάτι που ισχυρίστηκαν και πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Παράλληλα ο πρώην διαιτητής, μιλώντας στο Cadena SER ανέφερε ότι δεν προσέφερε ποτέ εύνοια στην Μπαρτσελόνα και η δουλειά του ήταν να προσφέρει μόνο υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

✅| OFFICIAL Statement from FC Barcelona regarding the information published by @QueThiJugues: pic.twitter.com/rlKY6vHmAy