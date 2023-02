Οι χώρες των 64 ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη

Μετά από σχεδόν 3,5 μήνες, οι διασυλλογικές διοργανώσεις επιστρέφουν απόψε με δύο ματς για το Champions League, ενώ Europa και Conference θα πάρουν σειρά σε δύο ημέρες.

Συνολικά, 64 ομάδες συνεχίζουν στα νοκ άουτ των τριών θεσμών, με 24 χώρες να εκπροσωπούνται.

Από επτά συλλόγους έχουν Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, έξι η Ισπανία και πέντε η Γαλλία, με Ολλανδούς, Πορτογάλους, Βέλγους και Τούρκους να ακολουθούν με τέσσερις.

Δύο οι ουκρανικές ομάδες των νοκ άουτ, με τις εξής χώρες να έχουν από μία: Αυστρία, Σερβία, Ελβετία, Νορβηγία, Κύπρος, Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Αζερμπαϊτζάν και Μολδαβία.

Η Κύπρος συνεχίζει να εκπροσωπείται από την ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League, με τους κιτρινοπράσινους να αντιμετωπίζουν την Ουκρανική Ντνίπρο στην «Αρένα» αυτή την Πέμπτη.

