Αποσύρθηκε από την εθνική Ουαλίας ο Τζο Άλεν

Υποστολή… σημαίας στην εθνική Ουαλίας! Ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε τον δικό του σημαντικό ρόλο στην άνοδο των Βρετανών τα τελευταία χρόνια, ο Τζο Άλεν, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το διεθνές επίπεδο με την ομοσπονδία να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

«Το να παίζω για την Ουαλία ήταν ένα μεγάλο πάθος και μια αγάπη στη ζωή μου, ήμουν εξαιρετικά τυχερός. Έχω μοιραστεί αυτό το ταξίδι με απίστευτους ανθρώπους… Η οικογένειά μου, οι συμπαίκτες μου, το προσωπικό και οι οπαδοί μου το έχουν κάνει ξεχωριστό και σας είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους.

Η υποστήριξη του έθνους μας είναι εμπνευσμένη και μου έχει δώσει τεράστια υπερηφάνεια που φοράω τη φανέλα… Τόσες πολλές αξέχαστες εμπειρίες. Δυστυχώς, ο χρόνος και οι τραυματισμοί παίρνουν τον φόρο τους και έτσι ήρθε η ώρα να ανοίξω τον δρόμο για την επόμενη γενιά μας. Το μέλλον του ουαλικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό.

Τα καλύτερα, Τζο», ανέφερε ο ποδοσφαιριστής.

Ο Τζο Άλεν έπαιξε 75 φορές με την εθνική Ουαλίας, έχοντας πετύχει και 2 γκολ. Αυτή τη στιγμή, σε συλλογικό επίπεδο, αγωνίζεται στην Αγγλία με τη φανέλα της Σουόνσι.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Joe Allen has requested the Football Association of Wales announces his retirement from the @Cymru Men’s National Team.

#DiolchJoe ❤️