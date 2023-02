Ανανεώνει το συμβόλαιο του Τιάγκο Σίλβα η Τσέλσι

Τα μπλε της Τσέλσι θα συνεχίσει να φοράει και μετά το τέλος της φετινής σεζόν ο Τιάγκο Σίλβα!

Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, οι διαπραγματεύσεις του με τους «μπλε» του Λονδίνου για νέο συμβόλαιο βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

Το τρέχον συμβόλαιο του πολύπειρου αμυντικού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως τόσο η επιθυμία του ίδιου, όσο και της ομάδας του, είναι να συνεχίσουν μαζί.

«Διαπραγματευόμαστε, αλλά λογικά όλα θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Η επιθυμία μου είναι να συνεχίσω στην Τσέλσι, ενώ και η Τσέλσι θέλει να με κρατήσει. Με χρειάζονται κατά τη διάρκεια του rebuild και θα είμαι εκεί», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 38χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος εντάχθηκε στην Τσέλσι το 2020 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 105 εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της.

Thiago Silva confirms new deal talks are advancing: “We are negotiating, it will probably happen in the next days. My plan is to continue at Chelsea and Chelsea want to continue with me”, tells ESPN. 🚨🔵🇧🇷 #CFC



“Chelsea need me with the rebuilding of the club — and here I’m”. pic.twitter.com/VYCYbAVJ8y